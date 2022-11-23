Экс-менеджер Лобова про иск к Конору: «Всем своим друзьям он устраивает проблемы в судах»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Артем Лобов Бокс/MMA/UFC

Артем Харланов, бывший менеджер ирландского бойца российского происхождения Артема Лобова, прокомментировал иск спортсмена к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

«Лобов не договороспособный и не благонадежный человек. Всем своим друзьям он устраивает проблемы в судах.

Его послушать, он и Gagarin Sports Management учредил, и меня менеджером сделал, и Proper Twelve придумал. Посмотрим, что будет дальше!» – сказал Харланов.

Лобов подал в суд на Макгрегора, потребовав от бывшего партнера по команде 5% доли от продажи пакета акций бренда виски.

Лобов подал в суд на Конора из-за бренда виски. Он требует 5% доли от продажи пакета акций

Артем Лобов: «Мало кто знает, но создать бренд виски от Конора – моя идея»

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