Экс-менеджер Лобова про иск к Конору: «Всем своим друзьям он устраивает проблемы в судах»

Артем Харланов, бывший менеджер ирландского бойца российского происхождения , прокомментировал иск спортсмена к экс-чемпиону в двух весовых категориях .

«Лобов не договороспособный и не благонадежный человек. Всем своим друзьям он устраивает проблемы в судах.

Его послушать, он и Gagarin Sports Management учредил, и меня менеджером сделал, и Proper Twelve придумал. Посмотрим, что будет дальше!» – сказал Харланов.

Лобов подал в суд на Макгрегора, потребовав от бывшего партнера по команде 5% доли от продажи пакета акций бренда виски.

Лобов подал в суд на Конора из-за бренда виски. Он требует 5% доли от продажи пакета акций

Артем Лобов: «Мало кто знает, но создать бренд виски от Конора – моя идея»