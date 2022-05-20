Али Абдель-Азиз про Конора: «Единственный человек в истории, проходящий реабилитацию от наркотиков и травм»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Менеджер Али Абдель-Азиз ответил на вопрос о возможном поединке Конора Макгрегора за вакантный титул UFC в легком весе.

«Во-первых, даже то, что вы упоминаете имя Конора Макгрегора — это уже смешно. Вы не должны упоминать его имя. Он проходит реабилитацию.

Он единственный человек в истории, проходящий реабилитацию от наркотиков и травм. Вы знаете, он то пьет, то употребляет наркотики, то травмируется, то никому нет до него дела.

Как я уже сказал, люди используют его ради денег. Люди на нем зарабатывают. Вот и все», – сказал Абдель-Азиз.

Последний бой 33-летний Макгрегор провел в июле прошлого года, проиграв техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье.

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