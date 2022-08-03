Артем Лобов: «Мало кто знает, но создать бренд виски от Конора – моя идея»

Российско-ирландский боец сообщил, что это он предложил экс-чемпиону двух дивизионов UFC Конору Макгрегору создать собственный бренд виски.

«Мало кто знает, но создать бренд виски от Конора — моя идея. Мы были в зале после второго боя с Диазом. Он сказал мне: «Артем, Гора из «Игры престолов» предложил мне сделать свою собственную водку.

Он сделал ее в Исландии, и теперь предлагает мне ту же возможность. Что ты об этом думаешь?

Я сказал ему: «Конор, вот что я тебе скажу. Водка — самый продаваемый алкогольный напиток в мире. Но зачем тебе водка из Исландии? Исландия — красивая страна, но она не славится водкой.

Кроме того, это дорогая страна. Производство там водки будет стоить тебе заоблачных трат. Почему ты должен тратить свои деньги за сомнительное качество? В России я могу выбить тебе гораздо лучшую сделку».

Потом я добавил: «Как насчет производства ирландского виски?». Я рассказал ему о презентации, которую делал в колледже. О том, как ирландский виски доминирует по всему миру. Конор сказал: «Попробуй заключить сделку». И я пошел.

Когда я учился в колледже, я работал в баре отеля «Рэдиссон», и у меня был друг, который работал вместе со мной. Мы были 18-летними детьми, и позже я ушел и занялся своими делами, а Иван остался работать в этой сфере и дорос до главного менеджера отеля.

Он познакомил меня с человеком по имени Найл из Classic Drinks, ведущей компании по продаже алкогольных напитков в Ирландии. Найл был достаточно любезен со мной, чтобы встретиться, и был очень щедр на информацию.

Как только я получил от него эту информацию, я связался почти со всеми производителями виски в стране. Некоторым я звонил, а с некоторыми встречался лично. Я провел целое исследование и свел это все вместе.

Как только у меня все было готово, я пришел с этим к Конору, и сказал: «У меня есть для тебя сделка, и это будет сделка на миллиард долларов, без шуток».

Не уверен, что тогда он воспринял слова про миллиард долларов всерьез, но мы встретились с его менеджерами, я познакомил их с бизнес-планом, и мы приступили к работе.

Как видите, эта идея имела огромный успех, и я действительно рад, что являюсь частью всего этого», – сказал Лобов.

Конор Макгрегор обожает секс: воздержание перед боями считает глупостью, а на руке носит элитные часы «Распутин» с порносценой

Конор может вернуться в UFC этой осенью. Макгрегор набрал лишний вес (целых 15 кг), много тусовался, но хочет драться за пояс