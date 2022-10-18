Бивол про реванш с Канело: «Не хочу возвращаться и драться с парнями, которых побил»

Теги полутяжелый вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Хильберто Рамирес Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бивол - Рамирес Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился мнением насчет реванша с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я не хочу сейчас думать о реванше с Канело. Я хочу драться 5 ноября.

Я хочу выиграть этот бой и двигаться дальше. Не хочу возвращаться и драться с парнями, которых побил.

Я хочу двигаться вперед к своей цели – абсолютному чемпионству», – сказал Бивол.

5 ноября в Абу-Даби россиянин подерется с Хильберто Рамиресом.

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