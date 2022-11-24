Конор: «Пройду два теста для USADA в феврале и мы назначим бой»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях рассказал, когда будет готов вернуться в октагон.

«Я готов к тестированию в феврале. Я пройду два теста USADA и мы назначим бой», – написал ирландец.

Сообщалось, что Макгрегор вышел из пула допинг-контроля USADA во время восстановления от травмы ноги. Для того, чтобы Конор мог вернуться в UFC, ему нужно будет проходить тестирование в течение полугода.

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