Конор – Хабибу: «Подожди, когда я встану. Я побью всю твою семью»
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оставил послание в социальных сетях Хабибу Нурмагомедову.
«Король Лев отдыхает. Он невредим. Они ничего не сделают.
Подожди, когда я встану, я побью всю твою семью.
Этот гребаный лев отдыхает в самом центре клетки. И крыса это знает», – написал ирландец.
В 2018-м Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.
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