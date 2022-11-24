Конор – Хабибу: «Подожди, когда я встану. Я побью всю твою семью»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оставил послание в социальных сетях Хабибу Нурмагомедову.

«Король Лев отдыхает. Он невредим. Они ничего не сделают.

Подожди, когда я встану, я побью всю твою семью.

Этот гребаный лев отдыхает в самом центре клетки. И крыса это знает», – написал ирландец.

В 2018-м Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

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