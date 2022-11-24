Конор – Хабибу: «Подожди, когда я встану. Я побью всю твою семью»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях оставил послание в социальных сетях .

«Король Лев отдыхает. Он невредим. Они ничего не сделают.

Подожди, когда я встану, я побью всю твою семью.

Этот гребаный лев отдыхает в самом центре клетки. И крыса это знает», – написал ирландец.

В 2018-м Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

Конор про Хабиба: «Самый большой ссыкун в истории боев. Отец дал бы ему пощечину»

Конор – Хабибу: «План твоего отца не выполнен, потому что ты сбежал. Я все еще здесь, если захочешь повторить»