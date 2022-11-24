Усман Нурмагомедов про слова Конора о Хабибе: «Не может человек, у которого нет чести, задеть другого человека»
Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов прокомментировал твит ирландца Конора Макгрегора, который написал, что Хабиб Нурмагомедов не выполнил план отца, потому что сбежал.
«Конор сам не верит в то, что говорит. Он может просто ночью набухаться, написать твит, утром взять и удалить.
Не думаю, что Хабиб берет эти слова как-то в счет, или что его это задевает. Не может человек, у которого нет чести, задеть другого человека», – считает Усман.
Конор – Хабибу: «План твоего отца не выполнен, потому что ты сбежал. Я все еще здесь, если захочешь повторить»
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