Усман Нурмагомедов про слова Конора о Хабибе: «Не может человек, у которого нет чести, задеть другого человека»

Чемпион Bellator в легком весе прокомментировал твит ирландца , который написал, что не выполнил план отца, потому что сбежал.

«Конор сам не верит в то, что говорит. Он может просто ночью набухаться, написать твит, утром взять и удалить.

Не думаю, что Хабиб берет эти слова как-то в счет, или что его это задевает. Не может человек, у которого нет чести, задеть другого человека», – считает Усман.

Конор – Хабибу: «План твоего отца не выполнен, потому что ты сбежал. Я все еще здесь, если захочешь повторить»

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