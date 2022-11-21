Чимаев – Перейре: «10 декабря, погнали! Я уже согласился»

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев сообщил, что его бой с чемпионом среднего дивизиона может пройти 10 декабря.

«Алекс Перейра, 10 декабря, погнали! Я уже согласился. Очередь за тобой», – написал Чимаев.

Главным событием UFC 282 станет реванш Иржи Прохазки и Гловера Тейшейры.

Напомним, что Перейра отобрал пояс чемпиона у Исраэля Адесаньи 12 ноября на UFC 281.

Чимаев – о поражении Адесаньи: «Он слишком много играл в этом бою и проиграл»

Тилл – о возможном бое Чимаева и Перейры: «Хамзат повалит его за 30 секунд, Алекс не готов к такому»