Коста потроллил Чимаева: «Если у тебя нет грэпплинга и ты ниже 170 см, то чеченец захочет подраться с тобой»

Теги UFC Пауло Коста Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый средневес UFC Пауло Коста в очередной раз упомянул Хамзата Чимаева, с которым у бразильца случился конфликт перед одним из турниров UFC.

В этот раз Коста высмеял желание Хамзата сразиться с Гилбертом Бернсом в среднем весе.

«Если у тебя нулевой грэпплинг или ты ниже 170 сантиметров, то чеченец захочет подраться с тобой, лол», – написал Коста в соцсетях.

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