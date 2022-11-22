Коста потроллил Чимаева: «Если у тебя нет грэпплинга и ты ниже 170 см, то чеченец захочет подраться с тобой»
Рейтинговый средневес UFC Пауло Коста в очередной раз упомянул Хамзата Чимаева, с которым у бразильца случился конфликт перед одним из турниров UFC.
В этот раз Коста высмеял желание Хамзата сразиться с Гилбертом Бернсом в среднем весе.
«Если у тебя нулевой грэпплинг или ты ниже 170 сантиметров, то чеченец захочет подраться с тобой, лол», – написал Коста в соцсетях.
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