Президент Bellator Скотт Кокер оценил победу Усмана Нурмагомедова над .

На Bellator 288 Нурмагомедов победил бразильца единогласным решением судей и стал чемпионом легкого дивизиона.

«Усман Нурмагомедов – наш ? Этот парнишка молод, ему еще расти и расти.

Но я скажу так: это один из самых опасных наших бойцов, потому что он умеет делать все. У некоторых бойцов ММА хорошая борьба, у других – сильное джиу-джитсу, у третьих – великолепная ударка. Усман хорош во всех трех элементах», – сказал Кокер.

Хавьер Мендес: «Усман Нурмагомедов дрался блестяще и с умом, поэтому смог взять пояс»

Махачев поздравил Усмана Нурмагомедова: «Еще один пояс в копилку нашей команды»