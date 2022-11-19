Скотт Кокер: «Усман Нурмагомедов – наш Хабиб? Этот парнишка молод, ему еще расти и расти»
Президент Bellator Скотт Кокер оценил победу Усмана Нурмагомедова над Патрики Фрейре.
На Bellator 288 Нурмагомедов победил бразильца единогласным решением судей и стал чемпионом легкого дивизиона.
«Усман Нурмагомедов – наш Хабиб? Этот парнишка молод, ему еще расти и расти.
Но я скажу так: это один из самых опасных наших бойцов, потому что он умеет делать все. У некоторых бойцов ММА хорошая борьба, у других – сильное джиу-джитсу, у третьих – великолепная ударка. Усман хорош во всех трех элементах», – сказал Кокер.
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