Скотт Кокер: «Усман Нурмагомедов – наш Хабиб? Этот парнишка молод, ему еще расти и расти»

Теги MMA Скотт Кокер Bellator Хабиб Нурмагомедов Патрики Фрейре Усман Нурмагомедов Усман Нурмагомедов — Патрики Фрейре Бокс/MMA/UFC

Президент Bellator Скотт Кокер оценил победу Усмана Нурмагомедова над Патрики Фрейре.

На Bellator 288 Нурмагомедов победил бразильца единогласным решением судей и стал чемпионом легкого дивизиона.

«Усман Нурмагомедов – наш Хабиб? Этот парнишка молод, ему еще расти и расти.

Но я скажу так: это один из самых опасных наших бойцов, потому что он умеет делать все. У некоторых бойцов ММА хорошая борьба, у других – сильное джиу-джитсу, у третьих – великолепная ударка. Усман хорош во всех трех элементах», – сказал Кокер.

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