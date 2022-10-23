«Хабиб и его отец сделали меня». Махачев после победы над Оливейрой отдал пояс Нурмагомедову

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Новый чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал победу над Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в Абу-Даби на UFC 280.

«В первую очередь благодарю Аллаха. Всю свою жизнь я готовился к этому моменту и невероятно трудился.

Чарльз – воин, настоящий боец, у него невероятные навыки, но я лучше. У него было больше всех сабмишенов в UFC.

Я посвящаю победу моему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, много лет назад он сказал мне: «Просто упорно трудись и ты будешь чемпионом». Этот парень [Хабиб] и его отец сделали меня», – сказал Махачев и передал пояс экс-чемпиону UFC.

Махачев уничтожил Оливейру и стал чемпионом UFC! Избил, заставил сдаться и получил титул от Хабиба

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные