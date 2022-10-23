Новый чемпион UFC в легком весе прокомментировал победу над в титульном поединке в Абу-Даби на UFC 280.

«В первую очередь благодарю Аллаха. Всю свою жизнь я готовился к этому моменту и невероятно трудился.

Чарльз – воин, настоящий боец, у него невероятные навыки, но я лучше. У него было больше всех сабмишенов в UFC.

Я посвящаю победу моему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, много лет назад он сказал мне: «Просто упорно трудись и ты будешь чемпионом». Этот парень [Хабиб] и его отец сделали меня», – сказал Махачев и передал пояс экс-чемпиону UFC.

Махачев уничтожил Оливейру и стал чемпионом UFC! Избил, заставил сдаться и получил титул от Хабиба