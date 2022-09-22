Хабиб рассказал, почему подрался с командой Конора после боя: «Победы было недостаточно. У меня появилась мысль, что я должен укусить его за сердце»

Бывший чемпион в легком весе рассказал, почему не смог сдержать эмоций после победы над в октябре 2018-го.

Напомним, что на UFC 229 Хабиб победил Конора болевым приемом в четвертом раунде. После боя Нурмагомедов бросился в зал выяснять отношения с членами команды ирландца.

«Я ожидал большего от него, понимаете? Когда я разговаривал с ним, то он дал мне оправдание: «Это всего лишь бизнес». Когда я поймал его шею и задушил, то он постучал.

Я тогда подумал: «Ты привез сюда тысячи людей из Ирландии и стучишь перед ними». Как ты можешь так поступать?

Потом я такой: «Хорошо, но этого недостаточно». Я понимал, что мне нужно что-то еще и тут я увидел, как кто-то из его угла начинает говорить в мою сторону.

Тогда у меня появилась мысль, что должен укусить его за сердце», – сказал Нурмагомедов.

В команде Чимаева ответили на претензии Хабиба: «Мусульманское окружение не может сделать вас идеальным. У тебя тоже были ошибки»

Мирзаев считает, что Хабиб возобновит карьеру: «Он скучает, этот аппетит внутри заложен, рано или поздно он проснется»