Прохазка снялся с UFC 282 и освободил титул в полутяжелом весе. Анкалаев и Блахович 10 декабря подерутся за вакантный пояс

Реванш Иржи Прохазки и на UFC 282 отменен из-за травмы плеча чеха, которая потребует длительного периода реабилитации.

Прохазка освободил титул в полутяжелом весе. Как сообщает ESPN, на восстановление от травмы чеху понадобится до одного года.

«Из уважения к спортсменам и дивизиону, Прохазка решил освободить свой титул и будет бороться за пояс, как только ему разрешат по медицинским показаниям», – говорится в сообщении промоушена.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Тейшейра «не хотел боя, поэтому им пришлось двигаться дальше». UFC принял решение разыграть вакантный пояс в бою и .

Россиянин и поляк возглавят UFC 282, который пройдет 10 декабря в Лас-Вегасе.

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