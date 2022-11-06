Блахович согласен отказаться от боя с Анкалаевым, если ему дадут титульник

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Ян Блахович Магомед Анкалаев Иржи Прохазка UFC 282 Анкалаев - Блахович Бокс/MMA/UFC

Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович готов стать запасным в титульном поединке между Иржи Прохазкой и Гловером Тейшейрой.

Бразилец и чех во второй раз подерутся за пояс на UFC 282. На этом же турнире Блахович проведет претендентский бой с Магомедом Анкалаевым.

«Почему бы и нет. Титул есть титул. Это всегда самое важное. Я все равно был в лагере, так что в любом случае буду готов.

У меня запланирован бой из трех раундов, но я при необходимости буду готов драться пять. В это нет проблем», – сказал поляк.

Бой Анкалаева и Блаховича официально состоится 11 декабря на UFC 282

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