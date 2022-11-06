Блахович согласен отказаться от боя с Анкалаевым, если ему дадут титульник

Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович готов стать запасным в титульном поединке между и .

Бразилец и чех во второй раз подерутся за пояс на UFC 282. На этом же турнире Блахович проведет претендентский бой с .

«Почему бы и нет. Титул есть титул. Это всегда самое важное. Я все равно был в лагере, так что в любом случае буду готов.

У меня запланирован бой из трех раундов, но я при необходимости буду готов драться пять. В это нет проблем», – сказал поляк.

Бой Анкалаева и Блаховича официально состоится 11 декабря на UFC 282