Ион Куцелаба: «Думаю, Анкалаев скоро станет чемпионом»

Молдавский полутяжеловес UFC Ион Куцелаба оценил шансы бывшего соперника стать чемпионом дивизиона.

«Думаю, что Анкалаев скоро станет чемпионом. 93 процентов из 100, что он будет чемпионом. Грамотный человек, так что я думаю, что он станет чемпионом. Я буду рад за него, потому что он много работает.

Сильнейшим полутяжеловесом на данный момент считаю чемпиона . Время покажет. У нас в боях не всегда побеждает самый лучший или перспективный – все бывает», – сказал Куцелаба.

Куцелаба и Анкалаев дрались дважды: молдаванин оба раза проиграл нокаутом в первом раунде.

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