Анкалаев – Блаховичу: «Ты проиграл дважды подряд и не получишь титульник. Дэйна Уайт тебя не спасет»

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев обратился к Яну Блаховичу, который может стать следующим соперником россиянина.

Россиянин заявил, что поляк уступил в двух последних поединках, хоть это не соответствует действительности: Блахович утратил титул в бою с Гловером Тейшейрой, а затем победил Александра Ракича техническим нокаутом (травма соперника).

«Ты проиграл два последних поединка и не получишь титульный бой. Дана Уайт тебя не спасет. Мик Мейнард, не дай этому парню сбежать от меня – я его остановлю.

В Польше 38 миллионов – это не делает тебя большой звездой. В UFC попросили меня драться с тобой, и я сказал да, как и всегда. Сделаем это, я готов!» – сказал Анкалаев.

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