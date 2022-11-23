Иржи Прохазка про 61 сданный тест на допинг за год: «Если цена за чемпионский титул такова, то я готов ее заплатить»

Чемпион полутяжелого дивизиона UFC Иржи Прохазка прокомментировал частую сдачу допинг-тестов в этом году.

Чех стал самым проверяемым на допинг бойцом UFC в 2022-м, сдав 61 тест. Из 749 бойцов промоушена только 33 сдали допинг-тест более 10 раз.

«Да, это немного раздражает. Но если цена за чемпионский титул такова, то я готов ее заплатить. Было более 50 тестов, но я не знаю точное число.

В первом бою с Гловером Тейшейрой я показал только половину своих возможностей. А может, и меньше. Хочу быть полностью доволен своим выступлением.

Моя цель – стать лучшим бойцом в мире. И я докажу, что являюсь первым номером рейтинга вне зависимости от весовых категорий», – сказал Прохазка.

Прохазка – о спортивных целях: «Хочу, чтобы мое выступление приносило мне удовольствие»

Прохазка – о плане на реванш с Тейшейрой: «Покажу свое лучшее выступление»