Немков – о недостатках Анкалаева: «У него все на высоком уровне»
Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков считает топового полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева всесторонне развитым бойцом.
«У него все реально на очень высоком уровне: ударка, борьба, тактика, дышит. Ничего лишнего. Возможно, поэтому у него не такие красочные бои получаются.
Магомед выиграет [у Блаховича] решением, не будет особо рисковать, будет передвигаться и наносить одиночные удары. Борьбы мало, встреча пройдет в стойке», – сказал Немков.
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