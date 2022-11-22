Немков – о недостатках Анкалаева: «У него все на высоком уровне»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе считает топового полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева всесторонне развитым бойцом.

«У него все реально на очень высоком уровне: ударка, борьба, тактика, дышит. Ничего лишнего. Возможно, поэтому у него не такие красочные бои получаются.

Магомед выиграет [у Блаховича] решением, не будет особо рисковать, будет передвигаться и наносить одиночные удары. Борьбы мало, встреча пройдет в стойке», – сказал Немков.

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