Гилберт Бернс 21 января проведет бой с Нилом Магни на UFC 283
Стал известен следующий соперник бразильского полусредневеса UFC Гилберта Бернса.
21 января на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Бернс подерется с американцем Нилом Магни.
В последнем поединке в апреле Бернс проиграл единогласным решением судей Хамзату Чимаеву. Магни в ноябре победил сабмишеном Даниэля Родригеса.
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