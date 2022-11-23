Гилберт Бернс 21 января проведет бой с Нилом Магни на UFC 283

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Нил Магни Гилберт Бернс UFC 283 Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник бразильского полусредневеса UFC Гилберта Бернса.

21 января на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Бернс подерется с американцем Нилом Магни.

В последнем поединке в апреле Бернс проиграл единогласным решением судей Хамзату Чимаеву. Магни в ноябре победил сабмишеном Даниэля Родригеса.

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