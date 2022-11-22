Аскрен – о поединке Масвидаля и Бернса: «Гилберт – ужасный бой для Хорхе»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Бен Аскрен Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Бывший полусредневес UFC Бен Аскрен считает, что Хорхе Масвидаль не примет бой против Гилберта Бернса из-за пробелов в борьбе и джиу-джитсу.

«Будем честны, Гилберт – это ужасный бой для Хорхе. Конечно, он отказывается», – написал Аскрен в соцсетях.

Коста потроллил Чимаева: «Если у тебя нет грэпплинга и ты ниже 170 см, то чеченец захочет подраться с тобой»

Чимаев предложил Бернсу бой в среднем весе, Гилберт согласился

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные