Аскрен – о поединке Масвидаля и Бернса: «Гилберт – ужасный бой для Хорхе»

Бывший полусредневес UFC Бен Аскрен считает, что не примет бой против из-за пробелов в борьбе и джиу-джитсу.

«Будем честны, Гилберт – это ужасный бой для Хорхе. Конечно, он отказывается», – написал Аскрен в соцсетях.

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