Аскрен – о поединке Масвидаля и Бернса: «Гилберт – ужасный бой для Хорхе»
Бывший полусредневес UFC Бен Аскрен считает, что Хорхе Масвидаль не примет бой против Гилберта Бернса из-за пробелов в борьбе и джиу-джитсу.
«Будем честны, Гилберт – это ужасный бой для Хорхе. Конечно, он отказывается», – написал Аскрен в соцсетях.
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