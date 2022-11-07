Магни вызвал Бернса на бой: Гилберт согласился и поздравил Нила с рекордом UFC

Рейтинговые полусредневесы UFC Гилберт Бернс и Нил Магни могут провести поединок в 2023 .

Американец предложил бразильцу подраться на UFC 283. Бернс заявил, что уже получил соперника на этот турнир, но предложил Нилу провести бой, если потенциальный оппонент Гилберта вылетит из поединка.

Также Бернс поздравил Магни с рекордом UFC: Нил, одолевший Даниэля Родригеса, одержал 20-ю победу в полусреднем весе UFC, превзойдя достижение .

«Поздравляю, Нил Магни. В прошлый раз, когда я разговаривал с UFC, мне сказали, что у меня есть соперник для турнира в Бразилии.

Если он не явится, мы сможем потанцевать. Я на 100 процентов готов подраться с тобой! А пока поздравляю с отличным финишем и рекордом!» – написал Бернс в соцсетях в ответ на предложение Магни.

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