Чимаев предложил Бернсу бой в среднем весе, Гилберт согласился

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев обратился к , с которым швед весной 2022 года провел поединок и одержал победу.

Теперь «Борз» предложил бразильцу встретиться в среднем весе.

«Гилберт, если Алекс не готов, давай снова подеремся в Бразилии, только на этот раз в 84 кг», – написал Чимаев в соцсетях, на что Бернс согласился драться в любом весе.

Кормье считает, что Чимаев победит Перейру: «Если поединок назначить сейчас, Хамзат будет огромным фаворитом»

Хамзат Чимаев: «Хочу драться с Алексом Перейрой в Бразилии за титул, а в марте готов провести бой с Колби Ковингтоном»