Чимаев предложил Бернсу бой в среднем весе, Гилберт согласился
Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев обратился к Гилберту Бернсу, с которым швед весной 2022 года провел поединок и одержал победу.
Теперь «Борз» предложил бразильцу встретиться в среднем весе.
«Гилберт, если Алекс не готов, давай снова подеремся в Бразилии, только на этот раз в 84 кг», – написал Чимаев в соцсетях, на что Бернс согласился драться в любом весе.
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