У Ковингтона после нападения Масвидаля проблемы с нервами шеи

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем после нападения Хорхе Масвидаля весной этого года.

«Ходят слухи, что дела Ковингтона очень плохи. У него травма шеи, что-то не так с нервами, из-за чего его шея потеряла подвижность.

И у него снова сломана челюсть — ему сделали операцию, но она прошла неудачно. Сейчас он занимается физиотерапией и вообще не тренируется.

Если все будет хорошо, то он вернется только в марте. Это то, что я слышал. Не знаю, правда ли это, или нет, но я слышал это от людей из его близкого окружения.

В целом, это похоже на правду, и объясняет почему он молчит. Думаю, он будет отсутствовать как минимум до марта следующего года», – сказал Бернс.

В марте этого года Ковингтон победил единогласным решением судей . В том же месяце американец кубинского происхождения подкараулил Колби на выходе из ресторана и нанес удар.

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