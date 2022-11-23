Фьюри согласен на четвертый бой с Уайлдером: «Ему придется приехать на «Уэмбли» в апреле»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри ответил на вопрос о четвертом поединке с .

«Один удар – это все, что нужно Деонтею. Он невероятный спортсмен, очень хорошая игра в его исполнении», – прокомментировал британец победу американца над Робертом Хелениусом.

«Ему придется приехать на «Уэмбли» в апреле», – сказал Фьюри про бой с Уайлдером.

3 декабря Фьюри подерется в третий раз с Дереком Чисорой.

Дерек Чисора: «Фьюри был лучшим бойцом, когда я последний раз дрался с ним. Я же стал лучше»

Тайсон Фьюри: «Если Чисора недостаточно хорош, то и Усик тоже. Для меня они на одном уровне»