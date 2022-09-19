Эгис Климас: «Фьюри боится Усика, но мы за ним бегать не собираемся – у него один пояс, у нас три»

, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе , рассказал о возможном поединке украинца с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

«С Тайсоном ничего не ясно и никогда не будет ясно. Он то завершает карьеру, то возобновляет. То хочет бой с Усиком, то с Джошуа.

Фьюри вечно создает проблемы всем, особенно когда дело доходит до боя. Тайсон просто боится Александра, но мы за ним бегать не собираемся – у него один пояс, у нас три.

Сейчас Усик настроен на бой с победителем поединка – Роберт Хелениус», – сказал Климас.

Александр Усик: «Вообще не взбешен тем, что Фьюри предпочел бой с Джошуа. Мой поединок с Уайлдером, скорее всего, состоится в США»

Усик предложил Джошуа помощь в подготовке к бою с Фьюри: «Ему нельзя сдаваться»