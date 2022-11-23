Махачев про поп-бокс: «Я бы даже присутствовать там не хотел бы, не то что участвовать»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев высказался насчет поп-бокса.

«Я – боец ММА. И я буду продолжать выступать в своем виде спорта. У меня с деньгами нет проблем, друзей много, у кого есть деньги. Если нужны будут, то помогут. За деньгами я не буду идти туда.

Какой бокс ты имеешь в виду, я тоже понял. Это не наше дело, такие вещи, которые они там себе позволяют – я бы даже присутствовать там не хотел бы, не то что участвовать», – сказал Махачев.

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