Джон Джонс хочет вернуться на UFC 282 в декабре. Идут переговоры с Миочичем и Нганну

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс намерен вернуться в октагон в декабре на UFC 282.

Сообщается, что Джон хочет подраться с чемпионом тяжелого дивизиона , но тот продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Запасным вариантом является бой со . Как сообщает журналист Ариэль Хельвани, стороны близки к соглашению.

Если бой Джонс – Миочич не состоится в декабре, то в UFC попытаются организовать бой Нганну и Джонса в марте 2023-го.

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