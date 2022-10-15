Джон Джонс хочет вернуться на UFC 282 в декабре. Идут переговоры с Миочичем и Нганну
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс намерен вернуться в октагон в декабре на UFC 282.
Сообщается, что Джон хочет подраться с чемпионом тяжелого дивизиона Фрэнсисом Нганну, но тот продолжает восстанавливаться после травмы колена.
Запасным вариантом является бой со Стипе Миочичем. Как сообщает журналист Ариэль Хельвани, стороны близки к соглашению.
Если бой Джонс – Миочич не состоится в декабре, то в UFC попытаются организовать бой Нганну и Джонса в марте 2023-го.
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