Тренер Нганну: «В UFC сказали, что хотят организовать бой Фрэнсису с Джоном Джонсом в марте»

Эрик Никсик, тренер чемпиона UFC в тяжелом весе , утверждает, что их бой с экс-чемпионом полутяжелого дивизиона Джоном Джонсом в разработке на март.

«Исполнительный директор UFC позвонил мне и спросил: «Когда в идеале вы бы хотели драться?». Приятно, что мне позвонили и спросили.

Я сказал, что идеальный вариант - подраться с Джоном Джонсом в марте. Человек, который звонил, согласился с этим на миллион процентов и сказал, что это именно то, чего они хотят. И это то, чего хочет Фрэнсис.

Они позвонили, чтобы уточнить, как идет процесс восстановления, и сколько мне понадобится времени, чтобы его подготовить», – сказал Никсик.

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