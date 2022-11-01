Мухаммад хочет драться с Масвидалем: «Я готов принять денежный бой, который выведет меня на титульник»

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад заявил, что Хорхе Масвидалю придется встретиться с ним, если он хочет получить возможность биться за титул в 77 килограммах.

«Я готов принять любой бой за большие деньги или в котором стану главным претендентом на чемпионский титул. Масвидаль – это беспроигрышный вариант.

Если он хочет снова побороться за титул, то должен драться с лучшими парнями. Я знаю, что Хорхе просил бой против Гилберта, но Бернс после поражения.

У меня же большая победная серия. Так что в поединке против меня больше смысла, если Масвидаль хочет вернуться к борьбе за титул», – считает Мухаммад.

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