Масвидаль обвинил Бернса во лжи: «Давай встретимся в Англии, я выбью из тебя все дерьмо»
Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль отреагировал на слова Гилберта Бернса, заявившего, что Хорхе отказался от их поединка.
«Хантер Кэмпбелл, когда вы это услышите, то не можете передать этой суке, что я никогда не соглашался на бой в ноябре, декабре или январе.
У меня были судебные дела, куча разных вещей, которые требовали моего внимания. Я просто не мог решить вопрос с моим следующим соперником. Сегодня у меня есть хорошие новости, так угадай что?
Если ты хочешь, чтобы тебе надрали задницу, так давай встретимся, когда Леон будет защищать свой титул в Англии. Я бы с радость выбил из тебя все дерьмо, Гилберт», – сказал Масвидаль.
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