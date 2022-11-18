Масвидаль обвинил Бернса во лжи: «Давай встретимся в Англии, я выбью из тебя все дерьмо»

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль отреагировал на слова , заявившего, что Хорхе отказался от их поединка.

«Хантер Кэмпбелл, когда вы это услышите, то не можете передать этой суке, что я никогда не соглашался на бой в ноябре, декабре или январе.

У меня были судебные дела, куча разных вещей, которые требовали моего внимания. Я просто не мог решить вопрос с моим следующим соперником. Сегодня у меня есть хорошие новости, так угадай что?

Если ты хочешь, чтобы тебе надрали задницу, так давай встретимся, когда Леон будет защищать свой титул в Англии. Я бы с радость выбил из тебя все дерьмо, Гилберт», – сказал Масвидаль.

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