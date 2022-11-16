Бернс хочет драться с Мухаммадом в Бразилии: «Белал занял мое место в рейтинге»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс заявил, что больше не думает о поединке с . Теперь бразилец хочет драться с Белалом Мухаммадом, который поднялся в рейтинге после победы над Шоном Брэди.

«Дело за UFC. Они хотят, чтобы я подрался с Масвидалом, но я не собираюсь ждать. Говорят, я выступлю в Бразилии, так что теперь просто жду соперника на этот кард.

А потом, если UFC это все еще будет интересно, мы можем устроить бой с Хорхе. Сейчас я планирую двигаться дальше.

Думаю о поединке с Мухаммадом – просто потому, что он занял мое место в рейтинге. Это был бы хороший бой, Белал стоит выше меня в рейтинге, но на данный момент мне все равно с кем драться. Знаю, что все хотят увидеть мое выступление в Бразилии», – сказал Гилберт.

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