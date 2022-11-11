Сехудо прислали контракт на бой 11 февраля. Соперник неизвестен

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в очередной раз вызвал на бой чемпиона легчайшего дивизиона Алджамейна Стерлинга.

«Посмотрите, Вупи Голдберг нужен Шон О’Мэлли только потому, что единственное с чем он может бороться, так это со своей сексуальностью. Подпиши контракт», – написал американец.

Также Сехудо сообщил, что ему прислали контракт на бой в рамках турнира UFC 284 в Австралии.

«Мне прислали контракт из UFC на бой в Парте, Австралия. Это парень делает буквально все, чтобы избежать меня», – добавил Сехудо, не называя имени соперника.

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