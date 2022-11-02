Умар Нурмагомедов: «Они бегали от Хабиба и от Махачева. Но они не могут вечно бегать от меня»

Российский боец легчайшего дивизиона Умар Нурмагомедов считает, что топовые бойцы избегают бой с ним.

«Они бегали от Хабиба, бегали от Ислама. Но они не могут вечно бегать от меня», – написал боец.

гораздо более сложный соперник для , чем Шон О’Мэлли. Стерлинг просто проведет тейкдаун и заберет душу Шона», – добавил Нурмагомедов.

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