Умар Нурмагомедов: «Они бегали от Хабиба и от Махачева. Но они не могут вечно бегать от меня»
Российский боец UFC легчайшего дивизиона Умар Нурмагомедов считает, что топовые бойцы избегают бой с ним.
«Они бегали от Хабиба, бегали от Ислама. Но они не могут вечно бегать от меня», – написал боец.
«Генри Сехудо гораздо более сложный соперник для Алджамейна Стерлинга, чем Шон О’Мэлли. Стерлинг просто проведет тейкдаун и заберет душу Шона», – добавил Нурмагомедов.
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