Гаджиев – о будущем Немкова: «Уверен, что он может стать чемпионом UFC»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев не сомневается в уровне чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова, у которого завершился контракт с промоушеном.
«Я уверен, что этот парень может стать будущим чемпионом UFC или, как минимум, драться за пояс.
Что бы мы ни говорили, пояс Bellator – это второстепенная вершина. Самое главное – ты можешь стать лучшим бойцом мира в полутяжелой весовой категории», – сказал Немков.
Президент Bellator не исключил третий бой Немков – Андерсон: «Посмотрим, как проявят себя парни»
Немков про заработанный миллион долларов: «Пока спецоперация, лучше денежки придержать»
Комментарии