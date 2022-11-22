Гаджиев – о будущем Немкова: «Уверен, что он может стать чемпионом UFC»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Bellator Камил Гаджиев Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев не сомневается в уровне чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова, у которого завершился контракт с промоушеном.

«Я уверен, что этот парень может стать будущим чемпионом UFC или, как минимум, драться за пояс.

Что бы мы ни говорили, пояс Bellator – это второстепенная вершина. Самое главное – ты можешь стать лучшим бойцом мира в полутяжелой весовой категории», – сказал Немков.

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