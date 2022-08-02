Вадим Немков: «Есть желание перейти в UFC»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе ответил на вопрос о возможном переходе в .

«Пока такой возможности нет, потому что у меня еще контракт с Bellator. Надо закончить здесь обязательства, а потом думать дальше.

Есть ли желание перейти после истечения контракта? Да, желание есть. Что для этого нужно? Ничего не надо, просто переговоры провести.

У кого условия лучше будут, туда и пойдем», – сказал Немков.

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