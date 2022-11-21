Немков про заработанный миллион долларов: «Пока спецоперация, лучше денежки придержать»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал, куда потратит миллион долларов, заработанный благодаря победе в Гран-при.

«Если бы дома была спокойная обстановка, если бы не было спецоперации рядом, я бы купил дом большой. Есть участок, но я еще не начал строить дом.

Квартира есть, машина есть. Куда-то вложиться надо, чтобы был доход постоянный. Ну, а пока спецоперация, лучше денежки придержать», – считает Немков.

В финале Гран-при Bellator Немков победил единогласным решением судей .

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