Немков – о миллионе долларов за победу над Андерсоном: «Главное – не просрать бабки»
Чемпион Bellator и победитель Гран-при в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал, что сделает с выигранным миллионом долларов за победу над Кори Андерсоном.
«Честно: не знаю, сколько там будет. Сколько будет – все мои! Главное – не просрать бабки и распорядиться ими правильно, а там решим. На семейном совете соберемся: я, жена, дети», – сказал чемпион.
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