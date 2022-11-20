Немков – о миллионе долларов за победу над Андерсоном: «Главное – не просрать бабки»

Чемпион Bellator и победитель в полутяжелом весе рассказал, что сделает с выигранным миллионом долларов за победу над .

«Честно: не знаю, сколько там будет. Сколько будет – все мои! Главное – не просрать бабки и распорядиться ими правильно, а там решим. На семейном совете соберемся: я, жена, дети», – сказал чемпион.

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