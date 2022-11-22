Камбосос – Теофимо Лопесу: «Пусть идет на хер, я надрал ему зад»

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе резко ответил , который, по мнению австралийца, не может принять поражение в поединке в ноябре 2021 года.

«Пусть Теофимо идет на хер. Это парень, который не может смириться с поражением. Я надрал ему задницу, жестко побил его. Это я нанес ему урон, а не эта медицинская херня.

Где доказательства? Покажите мне их. Покажите их кому-нибудь. Они продолжают плакать. Знаете что? Теофимо никогда не вернет свой нолик. Я забрал его», – сказал Камбосос.

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