Камбосос обвинил Лопеса в недооценке: «Теофимо реально думал: «Кто этот австралиец?»

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Джордж Камбосос вспомнил о победе над .

По мнению австралийского боксера, бывший абсолютный чемпион недооценил противника.

«Он реально думал: «Кто этот австралиец? Он не сможет сделать это со мной, он не может побить меня, я тут главный пес. Я тот парень, который только что победил . Я всех прогнал, что он собирается со мной сделать?» Но, как я уже сказал, я другой породы», – сказал Камбосос.

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