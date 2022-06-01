Камбосос обвинил Лопеса в недооценке: «Теофимо реально думал: «Кто этот австралиец?»

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Теофимо Лопес Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Джордж Камбосос вспомнил о победе над Теофимо Лопесом.

По мнению австралийского боксера, бывший абсолютный чемпион недооценил противника.

«Он реально думал: «Кто этот австралиец? Он не сможет сделать это со мной, он не может побить меня, я тут главный пес. Я тот парень, который только что победил Василия Ломаченко. Я всех прогнал, что он собирается со мной сделать?» Но, как я уже сказал, я другой породы», – сказал Камбосос.

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