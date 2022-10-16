Хэйни – о Камбососе: «Джордж – воин, снимаю перед ним шляпу»

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе отдал должное Джорджу Камбососа, которого американец победил второй раз, успешно защитив пояса.

«Я знал, что Джордж будет искать возможность нейтрализовать мой джеб, поэтому хотел продемонстрировать другие инструменты, которые есть у меня в арсенале.

– воин. Я снимаю перед ним шляпу. Когда он в первом ранде начал менять стойки, это стало неожиданностью для меня, но я легко смог приспособиться, уловил его тайминг и углы», – сказал чемпион.

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