Джейк Пол и Теофимо Лопес обменялись сообщениями после поражения Камбососа

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол упомянул бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса после победы Дэвина Хэйни над Джорджем Камбососом.
Напомним, что именно Камбосос лишил Лопеса чемпионских поясов, одержав победу раздельным решением судей в ноябре 2021 года.
«Глядя сейчас на это, Теофимо молотит воздух», – написал Пол в соцсетях.
«Дерьмо, я даже не смотрю это, но спасибо, что вспомнил мое имя, малец», – ответил блогеру Лопес.
Хэйни – о плане на бой с Камбососом: «Я лишил его лучших качеств. Он хотел исполнить правый оверхенд и мощный левый хук»
Хэйни – о победе над Камбососом: «Спасибо, Джордж, что дал мне этот шанс. Ты был настоящим чемпионом»