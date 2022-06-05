Джейк Пол и Теофимо Лопес обменялись сообщениями после поражения Камбососа

Видеоблогер и начинающий боксер упомянул бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе после победы над .

Напомним, что именно Камбосос лишил Лопеса чемпионских поясов, одержав победу раздельным решением судей в ноябре 2021 года.

«Глядя сейчас на это, Теофимо молотит воздух», – написал Пол в соцсетях.

«Дерьмо, я даже не смотрю это, но спасибо, что вспомнил мое имя, малец», – ответил блогеру Лопес.

Хэйни – о плане на бой с Камбососом: «Я лишил его лучших качеств. Он хотел исполнить правый оверхенд и мощный левый хук»

Хэйни – о победе над Камбососом: «Спасибо, Джордж, что дал мне этот шанс. Ты был настоящим чемпионом»