Джейк Пол и Теофимо Лопес обменялись сообщениями после поражения Камбососа

Теги легкий вес бокс Теофимо Лопес Дэвин Хэйни Джордж Камбосос-младший Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол упомянул бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса после победы Дэвина Хэйни над Джорджем Камбососом.

Напомним, что именно Камбосос лишил Лопеса чемпионских поясов, одержав победу раздельным решением судей в ноябре 2021 года.

«Глядя сейчас на это, Теофимо молотит воздух», – написал Пол в соцсетях.

«Дерьмо, я даже не смотрю это, но спасибо, что вспомнил мое имя, малец», – ответил блогеру Лопес.

Хэйни – о плане на бой с Камбососом: «Я лишил его лучших качеств. Он хотел исполнить правый оверхенд и мощный левый хук»

Хэйни – о победе над Камбососом: «Спасибо, Джордж, что дал мне этот шанс. Ты был настоящим чемпионом»

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