Энтони Кролла: «Ломаченко снова может стать первым номером легкого веса»

Экс-чемпион мира в легком весе Энтони Кролла (35-7-3, 13 КО) считает, что бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) может снова завоевать чемпионские титулы.
«Считаю, что Ломаченко может стать первым номером легкого веса. Это захватывающий дивизион, в котором есть Джервонта Дэвис, Райан Гарсия. Теофимо Лопес сменит весовую категорию.
Я не упомянул Джорджа Камбососа, который сейчас является лидером дивизиона. Но я не сомневаюсь, что Ломаченко снова может стать первым», – сказал Кролла.
Тренер Джервонты Дэвиса: «Не знаю, рискнет ли Ломаченко встретиться с нами, но, откровенно говоря, это мегабой»
Райан Гарсия: «Если Камбосос и Ломаченко хотят создать много шума и сделать себе имя, им следует подраться со мной»