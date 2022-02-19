Энтони Кролла: «Ломаченко снова может стать первым номером легкого веса»

Экс-чемпион мира в легком весе Энтони Кролла (35-7-3, 13 КО) считает, что бывший чемпион мира в трех дивизионах (16-2, 11 КО) может снова завоевать чемпионские титулы.

«Считаю, что Ломаченко может стать первым номером легкого веса. Это захватывающий дивизион, в котором есть Джервонта Дэвис, Райан Гарсия. сменит весовую категорию.

Я не упомянул , который сейчас является лидером дивизиона. Но я не сомневаюсь, что Ломаченко снова может стать первым», – сказал Кролла.

Тренер Джервонты Дэвиса: «Не знаю, рискнет ли Ломаченко встретиться с нами, но, откровенно говоря, это мегабой»

Райан Гарсия: «Если Камбосос и Ломаченко хотят создать много шума и сделать себе имя, им следует подраться со мной»