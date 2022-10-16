Хэйни – о месте в рейтинге P4P: «Я самый молодой абсолют в мире, я должен появиться в списке»

Теги легкий вес бокс Дэвин Хэйни Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хэйни заявил, что ждет включения себя в рейтинг сильнейших бойцов мира вне зависимости от весовой категории.

«Сегодня я продемонстрировал, что владею всеми возможными навыками. Я универсальный боец, который может сделать все.

К тому же я самый молодой абсолютный чемпион мира. Так что, если честно, все это говорит само за себя. Если раньше меня не было в этом рейтинге, то сейчас я должен там появиться», – сказал Хэйни.

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