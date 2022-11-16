Немков – об ударе Павловича: «Бьет не слабее Нганну, но технично и быстро для тяжеловеса»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе рассказал о спаррингах с рейтинговым тяжеловесом UFC Сергеем Павловичем.

«У Павловича хорошая ударка, хороший удар. Бьет неразмашисто, технично и быстро для тяжа.

Если Нганну выходит и просто сметает, машет мельницей: попал – и готов, то у Сереги совсем другая картина. Он бьет жестко, думаю, не слабее Нганну, но технично.

Конечно, чувствуются его габариты. Он здоровее, и боксировать с ним не очень комфортно», – сказал Немков.

Павлович и Туиваса подерутся в ночь на 4 декабря на UFC Orlando (MMA Junkie)

Тренер Павловича: «Для нас Туиваса – хороший вариант. Он ниже, у него меньше размах рук и он любит зарубаться»