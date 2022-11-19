Официально: Йоэль Ромеро сразится за титул Bellator с победителем боя Немков – Андерсон
Bellator назвал имя следующего претендента на титул в полутяжелом весе: им стал кубинец Йоэль Ромеро.
Ромеро подерется в ночь на 5 февраля на турнире Bellator 290 с победителем боя Вадима Немкова и Кори Андерсона.
45-летний Ромеро провел в Bellator три поединка в полутяжелом весе, одержав две победы подряд после поражения в дебютном бою.
За время карьеры в UFC Ромеро по два раза получал возможность подраться за временный и неоспоримый титул в среднем весе: кубинец проигрывал Роберту Уиттакеру и Исраэлю Адесанье, а еще дважды проваливал взвешивание.
Bellator 288: Немков против Андерсона, Нурмагомедов против Фрейре и другие бои
Комментарии