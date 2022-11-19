Кормье про победу Немкова над Андерсоном: «Очень умный подход со стороны чемпиона»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях оценил победу над Кори Андерсоном.

На Bellator 288 Немков победил Андерсона единогласным решением судей и выиграл Гран-при полутяжеловесов.

«Немков не выбрасывал правую руку, потому что для мощного удара нужно особенным образом расставить ноги, и в таком случае повышается риск, что против тебя проведут тейк-даун. Очень умный подход со стороны чемпиона», – написал Кормье.

Немков после победы над Андерсоном: «В реваншах я никогда не проигрываю, а вы, ребята, мне не верили»

Вадим Немков победил Кори Андерсона и выиграл Гран-при Bellator