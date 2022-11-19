Кормье про победу Немкова над Андерсоном: «Очень умный подход со стороны чемпиона»
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил победу Вадима Немкова над Кори Андерсоном.
На Bellator 288 Немков победил Андерсона единогласным решением судей и выиграл Гран-при полутяжеловесов.
«Немков не выбрасывал правую руку, потому что для мощного удара нужно особенным образом расставить ноги, и в таком случае повышается риск, что против тебя проведут тейк-даун. Очень умный подход со стороны чемпиона», – написал Кормье.
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Вадим Немков победил Кори Андерсона и выиграл Гран-при Bellator
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