Кормье про победу Немкова над Андерсоном: «Очень умный подход со стороны чемпиона»

Теги MMA полутяжелый вес (MMA) Bellator Даниэль Кормье Кори Андерсон Вадим Немков Bellator 288 Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил победу Вадима Немкова над Кори Андерсоном.

На Bellator 288 Немков победил Андерсона единогласным решением судей и выиграл Гран-при полутяжеловесов.

«Немков не выбрасывал правую руку, потому что для мощного удара нужно особенным образом расставить ноги, и в таком случае повышается риск, что против тебя проведут тейк-даун. Очень умный подход со стороны чемпиона», – написал Кормье.

Немков после победы над Андерсоном: «В реваншах я никогда не проигрываю, а вы, ребята, мне не верили»

Вадим Немков победил Кори Андерсона и выиграл Гран-при Bellator

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные