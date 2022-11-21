Немков про бой с Ромеро: «Этот поединок ему дали за заслуги перед смешанными единоборствами в общем»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе прокомментировал организацию боя с .

«Я вообще не ожидал, что мне через два с половиной месяца поставят бой с Ромеро. Когда он вышел, я не узнал его, огромный как колобок. Низкий и здоровый. Я не понял, почему он вышел. Говорят: «Бой». Какой бой? Никаких обсуждений не было.

Этот поединок ему дали за заслуги перед смешанными единоборствами в общем. Он проиграл Дэвису и выиграл у двух непонятных бойцов (Мелвин Манхуф и Алекс Полиззи).

У меня очень мало времени на восстановление и подготовку. Я приеду домой, сдам анализы, проверю здоровье, и уже от этого буду отталкиваться.

Если есть проблемы, попрошу перенести дату. Здоровье важнее. Я гоняю немало – 20 килограмм. Понятное дело, что я не буду столько набирать, если вернусь в строй в ближайшее время. Но и отдохнуть хочется, и с семьей побыть. Три месяца не был дома, не видел ни жену, ни детей и сразу на сборы… Домой можно не приезжать», – сказал Немков.

Бой Немкова и Ромеро состоится 5 февраля на Bellator 290.

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