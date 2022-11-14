Джон Джонс про Энтони Джонсона: «Было честью называть тебя другом, покойся с миром, король»

Бывший чемпион в полутяжелом весе отреагировал на смерть .

«Было честью называть тебя другом, покойся с миром, король», – написал Джонс.

Бывший претендент на титул UFC скончался в возрасте 38 лет из-за отказа в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза (ГЛГ).

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