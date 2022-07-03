Джон Джонс: «Бой с Миочичем лучше, чем бой с однообразным бойцом, который только что перенес операцию»

Бывший чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс назвал желаемого соперника после возвращения в октагон.

«На данный момент я собираюсь драться со Стипе Миочичем. Думаю, это лучше, чем бой с довольно однообразным бойцом, который только что перенес операцию на колене.

Не знаю, но мне кажется, что победа в бою со Стипе скажет намного больше», – написал Джонс.

Напомним, что Джонс не дрался с февраля 2020 года, когда победил единогласным решением судей Доминика Рейеса.

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