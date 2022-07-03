Джон Джонс: «Бой с Миочичем лучше, чем бой с однообразным бойцом, который только что перенес операцию»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс назвал желаемого соперника после возвращения в октагон.
«На данный момент я собираюсь драться со Стипе Миочичем. Думаю, это лучше, чем бой с довольно однообразным бойцом, который только что перенес операцию на колене.
Не знаю, но мне кажется, что победа в бою со Стипе скажет намного больше», – написал Джонс.
Напомним, что Джонс не дрался с февраля 2020 года, когда победил единогласным решением судей Доминика Рейеса.
Майкл Биспинг: «Хабиб – один из лучших бойцов ММА в истории. Однако Джонс выносил легенду за легендой»
Бен Аскрен: «Я завершил карьеру, но дерусь чаще, чем Джон Джонс»