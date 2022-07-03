Джон Джонс: «Бой с Миочичем лучше, чем бой с однообразным бойцом, который только что перенес операцию»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс назвал желаемого соперника после возвращения в октагон.

«На данный момент я собираюсь драться со Стипе Миочичем. Думаю, это лучше, чем бой с довольно однообразным бойцом, который только что перенес операцию на колене.

Не знаю, но мне кажется, что победа в бою со Стипе скажет намного больше», – написал Джонс.

Напомним, что Джонс не дрался с февраля 2020 года, когда победил единогласным решением судей Доминика Рейеса.

Майкл Биспинг: «Хабиб – один из лучших бойцов ММА в истории. Однако Джонс выносил легенду за легендой»

Бен Аскрен: «Я завершил карьеру, но дерусь чаще, чем Джон Джонс»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные