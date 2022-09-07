Сехудо – о Гане: «Сказал Джонсу, чтобы он остерегался этого парня»

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе похвалил за победу над Таем Туивасой в главном событии UFC Paris.

Также Сехудо порекомендовал своему партнеру по бойцовскому залу готовиться к возможному поединку с французом.

«Этот чувак представляет угрозу для всех. Сразу после его боя с Туивасой я написал Джонсу: «Эй, мужик, остерегайся этого парня. Тебе действительно стоит иметь план под этого чувака».

Кто такой ? Сирил Ган – большая угроза. Посмотрев его последний поединок, я почти чувствую, что он может быть большей угрозой для Джонса, чем , – сказал Сехудо.

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