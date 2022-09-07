Сехудо – о Гане: «Сказал Джонсу, чтобы он остерегался этого парня»

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо похвалил Сирила Гана за победу над Таем Туивасой в главном событии UFC Paris.
Также Сехудо порекомендовал своему партнеру по бойцовскому залу Джону Джонсу готовиться к возможному поединку с французом.
«Этот чувак представляет угрозу для всех. Сразу после его боя с Туивасой я написал Джонсу: «Эй, мужик, остерегайся этого парня. Тебе действительно стоит иметь план под этого чувака».
Кто такой Стипе Миочич? Сирил Ган – большая угроза. Посмотрев его последний поединок, я почти чувствую, что он может быть большей угрозой для Джонса, чем Фрэнсис Нганну», – сказал Сехудо.
Сирил Ган – о Туивасе: «Нганну меня не бил, а Тай стал первым, кто посадил меня на задницу»
Нганну проанализировал бой Гана и Туивасы: «Удары по корпусу принесли Сирилу победу»